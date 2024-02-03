Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

FENERBAHÇE PUAN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde haftaya lider durumda girdi. Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.

YILDIZ FUTBOLCULAR TAKIMDAN AYRILDI

MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor XI: Helton, Saric, Veysel, Bahadır, Güray, Safuri, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Dzeko.