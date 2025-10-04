Haberler

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile Yola Devam Edecek

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maç sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini açıkladı. Perçin, hakem kararlarını eleştirerek, takıma güven duyduklarını belirtti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.

Perçin, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Mücadelenin başında bireysel hatalardan 2-0 yenik duruma düştüklerini belirten Perçin, şanssız bir maç geçirdiklerini ifade etti.

Hakem kararlarını da eleştiren Perçin, iki haftadır aleyhlerindeki kararlardan canlarının yandığını söyledi.

Farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola kendileriyle devam edeceklerini kaydetti.

Perçin, Çaykur Rizespor karşısında gerçekten kötü oynadıklarını dile getirerek, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
