Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile Yola Devam Edecek

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.

Perçin, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Mücadelenin başında bireysel hatalardan 2-0 yenik duruma düştüklerini belirten Perçin, şanssız bir maç geçirdiklerini ifade etti.

Hakem kararlarını da eleştiren Perçin, iki haftadır aleyhlerindeki kararlardan canlarının yandığını söyledi.

Farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola kendileriyle devam edeceklerini kaydetti.

Perçin, Çaykur Rizespor karşısında gerçekten kötü oynadıklarını dile getirerek, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.