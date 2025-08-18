Antalyaspor'dan Süper Lig'e İki Galibiyetle Başlangıç

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaptı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.

Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

Son 11 sezonda ilk iki hafta sonuçları

Antalyaspor'un, Süper Lig'de son 11 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle: