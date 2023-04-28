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Antalyaspor Cimnastik Takımı Yıldızlar Akdeniz Şampiyonu

Antalyaspor Cimnastik Takımı Yıldızlar Akdeniz Şampiyonu

Spor Haberleri

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Bölgesi Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kategorisi Seçmesi yarışları Muratpaşa Süleyman Evcilmen Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Bölgesi Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kategorisi Seçmesi yarışları Muratpaşa Süleyman Evcilmen Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Selen Camcı, "Akdeniz Bölge Şampiyonu" oldu.

Yarışlara katılan Antalyaspor cimnastik takımının 2011 doğumlu sporcusu Selen Camcı, ortaya koyduğu performans sonucunda topladığı puanlarla tüm rakiplerini geride bırakarak "Akdeniz Bölge Şampiyonu" unvanını kazandı. Toplam 50 cimnastikçinin katıldığı yarışlarda kazandığı birincilik ile Antalyaspor bayrağını kürsüye taşıyan Camcı, elde ettiği bu sonuçla yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Türkiye Şampiyonası'na da adını

yazdırmış oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Türkiye Akdeniz Spor Haberler

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