Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta etkili pozisyonlar ve VAR değerlendirmeleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahasına atılan pasa hareketlenen Gökdeniz'in altıpasa yakın yerden şutu, defansın müdahalesiyle kornete çıktı.
59. dakikada bir önceki pozisyon için VAR'a giden Alper Akarsu, ceza sahası içinde Güray Vural'ın topa elle teması gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Puşcaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (3-2)
73. dakikada Puşcaş'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dimitrov'un yerden şutu yandan dışarı gitti.
76. dakikada Brazao'nun pasını alan Dimitrov'un şutunu kaleci kornere çeldi.
89. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 46), Soner Dikmen (Safuri dk. 78) Larsson (Townsend dk. 78), Samudio (Van de Streek dk. 65), Gaich (Amar Gerxhaliu dk. 90+3)
Yedekler: Doğukan Özkan, Emre Uzun, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Alex de Souza
Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel (Celal Dumanlı dk. 85), Ahmet Aslan (Samet Yalçın dk. 68), Gökdeniz Bayrakdar (Brazao dk. 68), Fredy (Enes Öğrüce dk. 78), Taylan Antalyalı (Dimitrov dk. 46), Seferi, Puşcaş
Yedekler: Diogo Sousa, Kenan Özer, Obekpa, Haqi Osman, Yusuf Sertkaya
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Soner Dikmen (dk. 24), Gaich (dk. 35), Larsson (dk. 45+1) (Antalyaspor), Fredy (dk. 13) Puşcaş (dk.59) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Thalisson, Veysel (Antalyaspor), Seferi (Bodrum FK) - ANTALYA