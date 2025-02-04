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Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki Sipay Bodrum FK maçına hazırlıkları başarıyla tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan son antrenman sonrası takım, özel uçakla Bodrum'a hareket etti.

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalıştı.

Sipay Bodrum FK müsabakası öncesi son antrenmanını yapan Akdeniz temsilcisi, saat 16.00'da özel uçakla Bodrum'a hareket edecek.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 15.30'da başlayacak Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor mücadelesini, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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