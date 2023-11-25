Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Avrupa, Hayallerimizden Bir Tanesi

Antalyaspor Başkanı Boztepe: Hayallerimizden biri de Avrupa kupaları

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, ligi 5 ya da 6'ncı sırada tamamlamak istediklerini ve hayallerinden birinin de Avrupa kupaları olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puanla 7'nci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor'da kulüp başkanı Sinan Boztepe ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, dün basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Basın mensuplarıyla sohbet eden başkan Boztepe ve Evren Alkan bazı açıklamalarda da bulundu.

Takımın belirledikleri değerlere yaklaşmaya başladığını kaydeden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Dünyanın en güzel kentlerinden biri, Antalya'nın en iyi markası Antalyaspor'un markasal değerlerini artırmak için çalışıyoruz. Futbol şansı ve birlik beraberliğimiz inşallah devam eder ve takımı daha ileriye taşırız" dedi.

"RİZESPOR MAÇINDA NİYETİMİZ 3 PUAN"

Yarın sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçını da kazanarak serilerine devam etmek istediklerine dikkat çeken Boztepe, "Rize maçı bizim için önemli bir maç. Hiçbir maçı veya takımı küçümseyerek ya da aşağıda görerek hareket etmiyoruz. Her rakip bizim için değerli. Rize'ye karşı da hazırlıklarımızı yaptık. Onları pazar günü misafir edeceğiz ve niyetimiz 3 puanı almak" diye konuştu.

"AVRUPA, HAYALLERİMİZDEN BİR TANESİ"

Kurdukları kadronun gayet güzel olduğunun altını çizen Sinan Boztepe, "Kadromuz şu an gayet güzel. Ahlaklı ve güzel oyunculara sahibiz. Hepimiz inanıyoruz, teknik ekip de inanıyor. Avrupa, hayallerimizden bir tanesi. Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Bununla ilgili ekip olarak çalışacağız" dedi.

"SARİC VE HELTON'UN BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kadroya bu sezon kattıkları birçok oyuncunun iyi performans verdiğini ve gündemde olduğunu söyleyen Boztepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orta sahaya kiralık olarak dahil ettiğimiz Dario Saric de kaleci Helton da bizim için değerli oyuncular. İkisinin üzerine transfer ekibimizle çalışıyoruz. Saric'in de Helton'un da bonservisini almak için çalışıyoruz. Hedefimiz Antalyaspor'da başarı sağlamak. Böyle bir hedefi olan kulüpte de başarılı oyuncularımızı çok hızlı bir şekilde satmak gibi bir niyetimiz yok. Kaluzinski'ye gelen resmi bir teklif yok ama Kaluzinski de bizim için değerli oyuncularımızdan birisi. Onu da kadromuzda tutmayı planlıyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var. Bazı eksik bölgelerde ihtiyaçlarımız var. Bunun farkındayız. Üzerinde çalışma yapıyoruz. Sürpriz isimler olacaktır. Bütçeler belli ve bu doğrultuda çalışmalarımıza araştırmalarımıza devam ediyoruz."

"LİGİ 5 YA DA 6. SIRADA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Ligde sezonu 5 ya da 6'ncı sırada bitirmeyi planladıklarını kaydeden Boztepe, "Şu anki fikstür çok iyi. Allah nasip ederse bu fikstürden değerli puanlar alırız. Futbol her zaman olduğu gibi şans. Bazen çok iyi oyun çıkartmanıza rağmen ciddi şanssızlıklar olabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı çok iyi oyunlar çıkardık. Trabzonspor'a karşı son 30 dakika iyi oynadık ama hepsinden mağlubiyetle ayrıldık. Buna benzer şanssızlıklar yaşamadığımız sürece sezon sonunda ligi ilk 5 ya da 6'da bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"BUKSA İLE İLGİLİ PAZARLIĞA GİREBİLİRİZ"

Sezon başında kadroya dahil edilen forvet oyuncusu Adam Buksa ile ilgili de açıklama yapan Boztepe, "Buksa ile ilgili pazarlığa girebiliriz. Önümüzdeki süreçte onunla alakalı pozisyon almadık. Teknik çalışma da yapmadık. İhtiyacımıza göre değerlendirilebilecek bir durum" dedi.

EVREN: RİZESPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

Basın mensuplarıyla iç içe olan bir yönetim anlayışında olduklarını söyleyen Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren ise, "Antalyaspor için, Antalya için çok önemli hedeflerimiz var. İnşallah pazar günü sahamızda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçını da kazanmak istiyoruz. Yeni yönetim olarak Rizespor maçında 5'inci galibiyetimizi alacağız. Serimizi de sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.