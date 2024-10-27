Antalyaspor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Akdeniz derbisinde 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Alex'in takımının 3 hafta galibiyet hasreti son buldu. Ev sahibi takımın mağlubiyet serisi ise 3 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Akdeniz derbisine sahne oldu. Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.GAİN Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan taraf konuk takım oldu.
ANTALYASPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Alanyaspor'un golünü 25. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller ise 62. dakikada Moussa Djenepo ve75. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.
ANTALYASPOR'DA KABUS BİTTİ
Ligde çıktığı son 3 maçını da kaybeden Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi ve 11 puana yükseldi. Fenerbahçe (0-2) ve Galatasaray'a (0-3) sahasında kaybeden Antalya temsilcisi, deplasmanda ise Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilmişti.
ALANYASPOR 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Ligde son iki maçını kaybeden Alanyaspor, bu yenilgiyle birlikte kötü seriyi 3'e çıkardı ve 9 puanda kaldı. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Galatasaray'a deplasmanda 1-0 ve Kasımpaşa'ya sahasında 2-1 kaybetmişti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Samsunspor'a konuk olacak.