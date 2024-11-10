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Antalyaspor, 9. Efsaneler Kupası'nda Şampiyon Oldu

Antalyaspor, 9. Efsaneler Kupası'nda Şampiyon Oldu
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Türkiye ve Almanya'nın veteran futbolcularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası'nda Antalyaspor, Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yenerek şampiyonluk elde etti. Turnuva, Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ve Almanya'nın tanınan veteran oyuncularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yenen Antalyaspor, şampiyonluğu elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğiyle Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da düzenlenen etkinlik, Alman teknik direktör Christoph Daum anısına gerçekleştirildi.

Organizasyona, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları katıldı. Takımlar, 4'erli 2 grupta üçer maça çıktı.

Turnuvanın finaline yükselen Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı. Karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla 3-2 yenen Antalyaspor, organizasyonu geçen yıl olduğu gibi şampiyon tamamladı.

Turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Miroslav Stoch, Deniz Barış, İbrahim Üzülmez, Hakan Yakın, Ahmet Dursun, Mert Korkmaz, Erman Kılıç da forma giydi. Yılmaz Vural da Fenerbahçe veteran takımının teknik direktörü olarak turnuvada görev aldı.

Organizasyonun ödülleri Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği temsilcileri tarafından törenle verildi. ???

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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