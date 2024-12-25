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Antalya Ultra Maratonu'na 44 Ülkeden 1500'den Fazla Sporcu Katılacak

Antalya Ultra Maratonu'na 44 Ülkeden 1500'den Fazla Sporcu Katılacak
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu'na 44 ülkeden 1500'den fazla sporcunun katılması bekleniyor. Maratonda yarışacak sporcuların yüzde 32'sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu'na 44 ülkeden 1500'den fazla sporcunun katılması bekleniyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 28-29 Aralık'ta gerçekleştirilecek ultra maratona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, organizasyona katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi.

Avrupa'nın önde gelen spor kanallarında ultra maraton sayesinde hem Konyaaltı hem de Antalya'nın güzelliklerinin tanıtılacağını belirten Kotan, "Avrupa'nın seçkin ultra maratonları arasında yer alan bir organizasyon. Maratona 44 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Yarışmaya katılacak sporcuların yüzde 32'isi yabancı uyruklu." dedi.

Antalya Ultra Maratonu'na tüm sporseverleri davet eden Kotan, yaklaşık 120 çocuğun katılacağı 3 farklı kategoride "çocuk koşusu" da yapılacağını kaydetti.

Cumartesi saat 04.30'da Konyaaltı Belediyesi önünden startını verecekleri maratonun, 5, 12, 31, 57 ve 85 kilometrelik değişik uzunluktaki parkurlarda yapılacağını anlatan Kotan, "Sıfır rakımdan başlayıp 2 bin rakıma kadar çıkan değişik rakımlarda ilerleyen bir parkurumuz olacak. Böylece sporcular, denizimin mavisinden karın beyazına doğru koşacak. Organizasyona destek olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyon sorumlusu Ali Cem Aktaş ise maratonun Antalya'nın tanıtımı için fırsat olduğunu vurgulayarak, "Europe Trail Cup 2024'te yer alan 19 yarışın yapıldığı şampiyonanın son etabı ve finali Antalya'da düzenlenecek. Yabancı koşucu sayımız giderek artmaya başladı. Dördüncü yılımız olmasına rağmen bu çok ciddi bir oran. Bu sayılar daha da ileriye gidecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Spor
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