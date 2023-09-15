Antalya Toroslar Basketbol Kulübü Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalya Toroslar Basketbol Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Takıma başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, "Basketbolda kentimizin gururu oldunuz. Adınızla ilgili de çok gurur duydum. Bana seçimlerde Torosların evladı dediler. Bundan sonraki süreçte her zaman destekçiniz olacağım" dedi.

Türkiye'den 5 basketbol kulübün katıldığı 2023-24 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası elemelerinde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımıyla eşleşen Antalya Toroslar Kadın Basketbol Takımı, eleme maçları öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Mustafa Aydar, Başantrenör Selen Erdem ve oyuncular hazır bulundu.

KULÜP HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Takım hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Mustafa Aydar, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Eurocup hakkı kazanmış NBA ve milli takımının yıldızlarından oluşan bir takımız. 20 Eylül'de Antalya'da ilk Eurocup maçımıza çıkacağız. Portekiz ekibiyle karşılaşacağız. Türkiye'de Süperlig'de tek kadın baş antrenör bizim hocamız. Selen hocamız aynı zamanda milli takım yardımcı hocalığı da yaptı" dedi.

"ADINIZLA GURUR DUYDUM"

Ziyaretlerinden dolayı Antalya Toroslar Basketbol Kulübü'ne teşekkür eden Başkan Böcek ise "Başarılarınızla ve adınızla çok gurur duydum. Bana seçimlerde Torosların Evladı dediler. Mottomuz buydu. Bugün sizlerin başarılarını duymak, sizlerle beraber olmak bizleri memnun etti. Hepinizi tebrik ediyorum. Portekiz maçınızda da başarılar diliyorum. Dünyada İstiklal Marşımızı okutan Filenin Sultanları gibi aynı şekilde ilerleyen sizlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TAKIMA DESTEK SÖZÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak takıma destek vereceklerini söyleye Başkan Böcek, "Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. 29 Ekim'de Antalyalı gençlerimize kazandıracağımız Sedir Spor Kompleksi'nde de geleceğin sporcularını yetiştireceğiz. Hem Antalya'mıza hem ülkemize yakışır bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.