Haberler

Antalya'da milli maç plajda ve toptancı halinde kurulan dev ekranlardan izlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ve Kumluca ilçelerinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçını plaj, toptancı hali ve sahilde kurulan dev ekranlardan takip etti. Çiftçilere kahvaltı ikramı da yapıldı.

Antalya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Alanya ilçesinde plajda, Kumluca ilçesinde toptancı hali ve sahilde kurulan dev ekranlardan izledi.

Alanya Belediyesince, A Milli Takım'ın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı için Alanya Uluslararası Plaj Merkezi'nde dev ekranlar kuruldu. Ana korttaki tribünlerde yerini alan yaklaşık 2 bin kişi dev ekrandan maçı takip etti.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Çiftçiler milli maçı toptancı halinde kurulan dev ekranlardan takip etti

Kumluca Komisyoncular Derneği (KUMSEKDER) ve Batı Antalya Tüccarlar Derneğince, toptancı haline gelen çiftçilerin maçı izleyebilmesi için hal içine dev ekran kuruldu.

KUMSEKDER Başkanı Rahmi Açıkyürek, milli heyecana ortak olmak, hale gelen çiftçilerin maçı izleyebilmesini sağlamak amacıyla dev ekran kurduklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan çiftçiler için kahvaltı ikramı da yaptıklarını ifade eden Açıkyürek, "Amacımız hale gelen çiftçilerimizin milli heyecanı yaşamalarına imkan sağlamaktı." dedi.

Öte yandan bir grup çiftçi de aileleriyle milli heyecanı yaşamak için Mavikent Mahallesi sahiline kurulan dev ekranda ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı heyecanla takip etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yargıtay'dan emsal karar: 'Seni sevmiyorum' demenin bedeli ağır oldu

Yargıtay'dan emsal karar! Hakim tek cümle nedeniyle çifti boşadı
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!
En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir