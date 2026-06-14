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Antalya'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekrandan izledi

Antalya'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekrandan izledi
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Antalya'nın Konyaaltı ve Kaş ilçelerinde kurulan dev ekranlarda vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Avustralya maçını büyük bir coşkuyla takip etti. Kimi vatandaşlar ağaçlara tırmanarak maçı izlemeye çalıştı.

Antalya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sahil Yaşam Parkı'nda ve Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatro'da kurulan dev ekranların bulunduğu alanda vatandaşlar milli takımı desteklemek için toplandı.

Kırmızı-beyaz formaları giyip, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran kalabalık maç heyecanını yaşadı.

Alana sığmayan bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri sandalyelere ve çim alanlara oturup telefonla maçı izledi. Bazı futbolseverler de ağaçlara tırmanarak maçı izlemeye çalıştı.

Kaş ilçesinde de deniz manzarasıyla dikkati çeken Antiphellos Antik Tiyatrosu'na gelen vatandaşlar dev ekranlardan milli formaları ve Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izleyerek, 24 yıl sonra dünya kupası heyecanı yaşadı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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