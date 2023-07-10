Antalya'da Otodrag Yarışı Tamamlandı

Antalya'da Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışları sona erdi. Yarışlara Türkiye'nin farklı illeri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 82 sporcu katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile drag pistine çıkarak sürüş gerçekleştirdi. Yarışların ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.