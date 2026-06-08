Antalya'da Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kepez Belediyesi işbirliğinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular iki gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şampiyona kapsamında süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Motosikletlerin yüksek hızda sergilediği performanslar izleyicilerden ilgi gördü.

Şampiyonanın pro 200 kategorisinde Ferdi Can Çoraplı, pro 300'de Nurullah Deniz, kadınlarda Gülsen Acar, pro streette Muhammet Kamil Kırbaş, standart 1'de Ömer Faruk Özek, standart 2'de Abdülkadir Deniz, street 600'de Mehmet Karakuş, street 2'de Ahmet Yoksulabakan ve süper streette Muhammet Kamil Kırbaş birinci oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.