Haberler

Antalya'da Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları sona erdi. 11 kategoride yapılan yarışlarda birinciler ödüllerini aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kepez Belediyesi işbirliğinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular iki gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şampiyona kapsamında süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Motosikletlerin yüksek hızda sergilediği performanslar izleyicilerden ilgi gördü.

Şampiyonanın pro 200 kategorisinde Ferdi Can Çoraplı, pro 300'de Nurullah Deniz, kadınlarda Gülsen Acar, pro streette Muhammet Kamil Kırbaş, standart 1'de Ömer Faruk Özek, standart 2'de Abdülkadir Deniz, street 600'de Mehmet Karakuş, street 2'de Ahmet Yoksulabakan ve süper streette Muhammet Kamil Kırbaş birinci oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi