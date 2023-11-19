Antalya'da Karate Sporunun Temellerini Atan Hasan Tüfekçi'nin Öğrencileri Yeniden Bir Araya Geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1985 yılında açtığı karate salonuyla karate sporunun temellerini atan Hasan Tüfekçi'nin ilk öğrencileri, 30 yıl aradan sonra bir araya gelerek idman yapmaya başladı. Öğrencileriyle sporculuklarının yanında yaşantılarıyla da her zaman gurur duyduğunu belirten Hasan Tüfekçi 'Arkadaşlarım, karatenin yaşının olmadığını gözler önüne seriyor' dedi.

- Aynı karate salonu öğrencileri, 30 yıl sonra tekrar bir araya gelerek idman yaptı

Eski milli sporcu Hasan Tüfekçi:

"Arkadaşlarım, karatenin yaşının olmadığını gözler önüne seriyor"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1985 yılında açtığı karate salonuyla karate sporunun temellerini atan Hasan Tüfekçi'nin ilk öğrencileri, 30 yıl aradan sonra bir araya gelerek idman yapmaya başladı. Öğrencileriyle sporculuklarının yanında yaşantılarıyla da her zaman gurur duyduğunu belirten Hasan Tüfekçi "Arkadaşlarım, karatenin yaşının olmadığını gözler önüne seriyor" dedi.

Manavgat'ta Karate sporunun temelleri eski milli sporcu Hasan Tüfekçi tarafından 11 Eylül 1985 tarihinde ilk karate salonunu açmasıyla atıldı. Hasan Tüfekçi, Manavgat'ta Karate sporunun temellerini atarken sadece açtığı spor salonuyla kalmayıp, Halk Eğitim Müdürlüğüyle girdiği güzel işbirliği sayesinde Manavgat'ın en ücra köylerinde bile kurslar açarak sporcu yetiştirdi.

Hasan Tüfekçi'nin ilk öğrencileri yaklaşık 30 yıllık bir aradan sonra mindere çıkarak yeniden karateye başladılar. Halil Akgün, Nazire Kaymaz Şıpkan, Hese Yıldırım, Esen Açıkgöz, Ahmet Sarı, Murat Özden, Bayram Arı, Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Veli Yıldırım, Sami Hacı, Hüseyin Çin, Serkan Öz ve Erol Taşkıran 2 kez gerçekleştirilen idmanlara katılırken bu sayının önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

30 yıl sonra bir araya geldiler

Manavgat'ta ilk karate salonunu 11 Eylül 1985 tarihinde açtığını belirten Hasan Tüfekçi "O zamanlar şu an burada bulunan ilk öğrencilerimizin hepsi çocuk denilecek yaştaydı. Manavgat'ta nüfusun az olması, uzak doğu sporlarına bakış açısının çok iyi olmaması nedeniyle büyük güçlükler yaşadılar. Arkadaşlarımız yıllar sonra bir araya gelerek 'Hocam bir grup oluşturalım. Haftada, 15 günde bir buluşup idman yapalım, birbirimizin durumundan haberdar olalım. Gelecek aşamada da Manavgat'ta yeni yetişen gençlere örnek olalım' dediler. Bu teklif beni de ziyadesiyle mutlu etti. İlk buluşmamızı geçen hafta gerçekleştirdik. Bugün ikinci kez bir araya gelip idman yapıyoruz. Buradan bize salonu kullanma imkanı veren İlçe Spor Müdürümüz Süleyman Karakaya'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllar sonra bir araya gelerek idman yapmanın mutluluğunu yaşayan spor yaptıkları yıllarda Türkiye Şampiyonlukları, uluslararası derecelere imza atan eski sporculardan Esen Açıkgöz, Hese Yıldırım, Ahmet Sarı ve Hüseyin Çin, 30 yıl sonra böyle güzel bir ortamda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, gençlere örnek olma açısından bu etkinliğin önemine değindiler.