Antalya'da Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na 52 ülkeden 431 sporcu katılacak

Antalya'da yapılacak olan Bireysel ve Takımlar Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na katılacak ülke ve sporcu sayısı belli oldu. 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan küresel organizasyon için 52 ülkeden 431 sporcu Türkiye'ye gelecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota alacak sporcu ve takımların belirleneceği şampiyonada bireysel yarışmalarda 52 ülke mücadele verecek. Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez bu şampiyonada düzenlenecek olan MIX bayrak yarışlarına ise 37 ülke katılım gösterecek. Antalya'daki dev organizasyonda 20 km yarışları için 90'ı kadın toplam 198 sporcu, U20 kategorisi 10 km yarışına ise 50'si kadın toplam 106 sporcu kayıt yaptırdı. MIX bayrak yarışında da 127 sporcu madalya mücadelesi verecek. Şampiyonanın son start listeleri ise 20 Nisan Cumartesi günü açıklanacak.

Dünyanın en iyileri Antalya'ya geliyor

Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na branşın önde gelen isimleri katılıyor. Olimpiyat şampiyonları İtalya'dan Antonella Palmisano ve Massimo Stano ile Polonya'dan Dawid Tomala, bu yarışın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Budapeşte'de düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda 20 km ve 35 km branşlarında duble şampiyonluk kazanan İspanyol Alvaro Martin ile Maria Perez de Antalya'da kürsüye en yakın isimler arasında gösteriliyor.

Tokyo Olimpiyatları'nın madalyalı sporcuları Kolombiyalı Lorena Arenas, Kanadalı Evan Dunfee, Almanya'dan Jonathan Hilbert, Japonya'dan Koki Ikeda ve Çin'den Liu Hong'un yanı sıra 2023 Dünya Şampiyonası'nın madalyalı sporcuları Brezilyalı Caio Bonfim ile Japonya'dan Masatora Kawano ve Avusturalualı Jemima Montag da listedeki yıldız isimler arasında yer alıyor.

4 kez dünya şampiyonası madalyası sahibi İsveç'ten Perseus Karlstrom, Muscat'ta 35 km şampiyonluğunu kazanmasından iki yıl sonra Antalya'da 20 km'de yarışacak. Bu yarışmada Ekvador'dan 35 km dünya ikincisi Brian Pintado, Alman Christopher Linke, Japonya'dan Ryo Hamanishi ve İspanyol Paul McGrath da mücadele verecek.

Ev sahibi olan Türkiye'nin 16 kişilik kadrosunda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan Meryem Bekmez ile U20 dünya şampiyonu Mazlum Demir ve Dünya 4.'sü Salih Kokmaz'da yer alıyor. - İSTANBUL