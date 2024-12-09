Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Antalya'da Avrupa Futgolf Şampiyonası Başladı

Antalya'da Avrupa Futgolf Şampiyonası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Türkiye, kadın, senyör ve erkek kategorilerinde mücadele ediyor. İlk gün karşılaşmalarında Türkiye, kadın kategorisinde İskoçya'ya yenilirken Hollanda'yı yendi. Senyörlerde İngiltere'yi mağlup eden Türkiye, İtalya'ya ise kaybetti. Erkeklerde ise İrlanda Cumhuriyeti'ni yendi.

Antalya'da başlayan Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada, 20 ülkeden 500 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya'dan sporcular yer alıyor.

Erkek, senyör ve kadın kategorilerinde düzenlenen turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde 7 oyuncuyla mücadele veriyor.

Şampiyonanın ilk gününde grup maçları oynandı. Türkiye, kadın kategorisindeki ilk maçında İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 2-1 yendi.

Türkiye, senyör kategorisindeki ilk mücadelesinde İngiltere'yi 3-1 mağlup etti, ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye, erkek kategorisinde ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
img

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
img

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
img

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli? Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli? Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli? Gelin dizisi Beyza öldü mü (Kanal 7)? İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Gaziantep FK Rizespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Rizespor maçı hangi kanalda? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.