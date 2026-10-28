Antalya'da 1 Kasım'da yapılacak Ironman 70.3 Türkiye'de 1900 sporcu yarışacak

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Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım Pazar günü Antalya'da yapılacak.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yapılacak güç, irade, mücadele ve hız odaklı bir organizasyon olan Ironman Türkiye yarışlarında, 80'i aşkın ülkeden 1900 sporcu mücadele edecek.

Kadriye Halk Plajı'nda 1,9 kilometrelik yüzme etabıyla başlayacak yarışmada sporcular, 90 kilometrelik bisiklet ve 21,1 kilometrelik koşu etaplarını tamamladıktan sonra The Land of Legends Mall'da mücadeleyi tamamlayacak.

Yarış kapsamında 30 Ekim'de bisiklet parkuru ve geçit töreni, 31 Ekim'de ise çocuklara yönelik IronKids yarışı da yapılacak.

Kaynak: AA