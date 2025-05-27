Anne Hokeyci Sinem Yalçın, Takımını finale taşıdı

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final müsabakalarına bebeğiyle gelen ve takımının finale yükselmesine büyük katkı sunan Metpack Alanya Yıldızları oyuncusu Sinem Yalçın, eşi, antrenörü ve takım arkadaşlarının da desteğiyle bir anne olarak spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda dün oynanan ve Metpack Alanya Yıldızları'nın rakibi Haydarpaşa'yı 4-1 yenerek finale yükseldiği play-off yarı final maçının tamamında sahadaki mücadelesiyle beğeni toplayan Sinem Yalçın, duygularını AA muhabirine anlattı.

Hokeyde 20. yılına girdiğini, bu spora henüz ilkokul sıralarındayken 2005 yılında başladığını belirten Sinem Yalçın, "Türk kadın hokeyini 4 yıl önce Avrupa'nın en üst ligine Championship'e yükselttik ve kadın hokeyinin bu zamana kadarki yükseliş sürecinde ufak tefek emeklerim var." dedi.

Evlendikten bir süre sonra anne olmaya karar verdiğini belirten tecrübeli sporcu, "Spor hayatımda çocuğun problem olmayacağını düşündüm, keza bunun örnekleri de var. İki yıl önce çocuktan sonra da dönmeye karar vermiştim. Çocuğa karar verdiğimde Gaziantep Polisgücü'nde oynuyordum, 17 aylık bir aradan sonra kendime çok da inanmıyorken başta eşim, kulüp antrenörüm ve takım arkadaşlarımın inanılmaz desteğiyle ve yardımlarıyla yeniden sahalarda mücadele etmeye devam ediyorum. Tabii ki oğlumun da sağladığı kolaylıklarla o izin vermese işim çok da kolay olmayacaktı." diye konuştu.

Oğlu Aslan'ın spor kültürünün gelişimi için onu şimdiden sahalara getirdiğini aktaran Sinem Yalçın, "Oğlumu antrenmanlarıma, müsabakalarıma götürüyorum. Mümkün olduğunca maçları izlemesi, örnek sporcuları kendine rol model alması için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"İki takım da yıllardır final oynuyor, iyi hazırlandık"

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off finalinde eski takımı Gaziantep Polisgücü ile 29 Mayıs'ta şampiyonluk maçına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine de Sinem Yalçın, şampiyonluk kupasını kaldırmak istediğini söyledi.

Gaziantep Polisgücü'nü iyi tanıdıklarını belirten Sinem, "Onlar da bizi iyi tanıyor, uzun yıllar milli takımlarda da pek çok oyuncuyla birlikte mücadele ediyoruz. İki takım da yıllardır final oynuyor, iyi hazırlandık. Buraya Avrupa Kupası'ndan sonra geldik formdayız, takım arkadaşlarımın ve hocalarımın büyük özverisiyle finale geldik, umarım finalin kazananı biz oluruz." şeklinde konuştu.

"Bebeğimin sevgisi bana müthiş bir doping kaynağı oluyor"

Ankara'dan çıkan, yılarca milli takımların vazgeçilmez kadın hokeycisi olan Sinem, şöyle devam etti:

"Ankara'da ilk başladığımda Hitit Güneşi SK, ardından Çankaya ve Keçiören Belediyesinde oynadım. Ankara'da kulüpler kapanınca bizler de farklı kulüplere transfer olduk ama şu anda Ankara Gölbaşı'nda bir hokey sahamız yapılıyor. Sanıyorum 3-5 aya sahamıza kavuşacağız, Ankara'da hokeyin yeniden canlanacağını umut ediyorum. Halihazırda da Pursaklar Belediyesi alt yaş gruplarında faal durumda, ben de aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim ve pek çok atanmış milli sporcu öğretmen arkadaşımla birlikte Ankara'da hokeyi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz."

Türkiye'de kadın sporunun büyük bir ivme kazandığına dikkati çeken Sinem Yalçın, "Kadın olarak sporcu olmak zor, dünyada birçok ülkede bunu gerçekleştiremeyen milyonlarca kadın var ama ülkemizde çok şükür kadın olarak istediğimiz her branşta sahalarda bekar, evli, çocuklu mücadele edebiliyoruz. Çocuklu mücadele zor tabii arkadaşlarım dinleniyorken ben otele gittiğimde de çocuğa bakıyorum. Fakat bebeğimin sevgisi bana müthiş bir doping kaynağı oluyor, çocuk engel değil tabii ki ailenizin ve takımınız desteğiyle işiniz kolaylaşıyor. Evlenecek arkadaşlara rol model olabiliyorsam ne mutlu bana." değerlendirmesinde bulundu.