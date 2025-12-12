Haberler

Anlaşma tamam! İşte Livakovic'in yeni takımı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı. Hırvat kaleci, ara transfer döneminin ilk günlerinde ülkesine geri dönecek.

  • Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı ve ara transfer döneminde Hırvatistan'a dönmeye hazırlanıyor.
  • Livakovic, Dinamo Zagreb'e transferinin bozulmaması için son dönemde Girona forması giymedi.
  • Dominik Livakovic, Ağustos 2023'te Dinamo Zagreb'ten 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic'in geleceği netleşti. Hırvat milli kaleci, kariyerine başladığı kulüp olan Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı ve ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Hırvatistan'a dönmeye hazırlanıyor.

Hırvatistan'dan Nacional'in haberine göre Livakovic, Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban ve teknik direktör Mario Kovacevic ile transfer şartlarında el sıkıştı. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

DALIC MEMNUN: DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KRİTİK HAMLE

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in de, Dünya Kupası öncesinde birinci kalecisinin düzenli forma giyebileceği bir kulübe dönmesinden memnun olduğu ifade edildi. Livakovic'in bu tercihiyle milli takım seviyesini korumayı hedeflediği belirtiliyor.

GIRONA'DA GERİLİM: OYNAMAK İSTEMEDİ

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Livakovic'in Girona'daki durumu oldu. Tecrübeli kalecinin, Dinamo Zagreb transferinin bozulmaması adına son dönemde bilinçli şekilde Girona forması giymediği aktarıldı. FIFA kuralları gereği Girona'da resmi maça çıkması halinde Dinamo Zagreb'e transferi mümkün olmayacaktı.

Girona Teknik Direktörü Michel, bu durumla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Dominik Livakovic gitmek istiyor. Burada oynamak istemiyor, önceliği Dünya Kupası. Gazzaniga hasta olmasına rağmen oynamak zorunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bu duruma çok kızgınım" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Dominik Livakovic, Ağustos 2023'te Dinamo Zagreb'ten 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 74 resmi maça çıkan 30 yaşındaki kaleci, 26 karşılaşmada kalesini gole kapatırken toplamda 80 gol yedi.

