Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kaleci transferi

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi.

MANCHESTER CITY DONNARUMMA'YI ALIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile anlaşma sağladı. İngiliz devinin bu transfer için PSG'ye 50 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

EDERSON GALATASARAY'A GELİYOR

Bu anlaşma sonrası Manchester City'de Brezilyalı eldiven Ederson'un takımdan ayrılması kesinleşti. Haberde, Galatasaray ile görüşen Ederson'un Sarı-kırmızılılara transfere ikna olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 32 yaşındaki kaleci için 12 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Öte yandan deneyimli kalecinin 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye geleceği kaydedildi.