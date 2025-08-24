Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kaleci transferi

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kaleci transferi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City, PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katıyor. İngiliz ekibi, bu transfer için 50 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu transfer sonrası Ederson'un da takımdan ayrılması kesinleşti. Galatasaray ile görüşen ve ikna olan Ederson'un 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar bu transferi 12 milyon euro bonservis bedeli ile sonuçlandıracak.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi.

MANCHESTER CITY DONNARUMMA'YI ALIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile anlaşma sağladı. İngiliz devinin bu transfer için PSG'ye 50 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kaleci transferi

EDERSON GALATASARAY'A GELİYOR

Bu anlaşma sonrası Manchester City'de Brezilyalı eldiven Ederson'un takımdan ayrılması kesinleşti. Haberde, Galatasaray ile görüşen Ederson'un Sarı-kırmızılılara transfere ikna olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 32 yaşındaki kaleci için 12 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Öte yandan deneyimli kalecinin 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kaleci transferi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor

İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia! Herkese sürpriz olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.