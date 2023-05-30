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Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor

Spor Haberleri

Ankaragücü'nün ve Galatasaray'ın yöneticileri maçtan önce birlikte yemek yedi. Ankara'daki şampiyonluk maçından önce sosyal medyada paylaşılan görüntüye Fenerbahçe taraftarı ateş püskürdü.

Süper Lig'de kader günü geldi. Saat 20.00'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, mücadeleyi yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu maçın oynandığı sırada Kadıköy'de Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın olası puan kaybında şampiyonluk derbi maçına kalacak.

İKİ YÖNETİM YEMEKTE BULUŞTU

Ankaragücü yönetimi ve Galatasaray yönetimi maç öncesi yemekte bir araya geldi. Restoran sorumlusu, iki yönetim yemek yediği andan video paylaştı. Görüntülerin ardından sosyal medyada sert tartışma başladı.

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI TEPKİLİ

Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluk maçı öncesi iki yönetimin bir arada olmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yazıldı.

İşte o yorumlar:

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Ankaragücü Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Cemilin abisi:

Fanatiği bıraksınlar mı, bundan sanane babam çağırıyor seni

Cevap Yaz02Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yönetimler her zaman birbirini ağırlar İstanbul'da Ankara'da farketmiyor kim düşme hattında kim şampiyonluk yolunda, bu nezakettir beyler fanatikliği bırakın.

Cevap Yaz521Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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