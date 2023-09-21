Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Kazanmak İçin Daha Fazla Çalışacağız'

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımın iyi bir durumda olduğunu ve kazanmak için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde evinde Konyaspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, "Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Takım istekli, özgüvenini artırdı. İyi bir durumdayız ama futbol bu. Kazanmak için daha fazla çalışacağız, daha fazla oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında kendi evinde Konyaspor ile karşılacak Ankara temsilcisi, maçın hazırlıklarını MKE Ankargücü Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor. Hazırlıklara ilişkin teknik direktör Tolunay Kafkas ve Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TOLUNAY KAFKAS: KAZANMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

Antrenman öncesi hazırlıkları değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ligde ilk galibiyetlerini 5'nci haftada Sivasspor deplasmanında 3-1'lik skorla almalarının takımda öz güven oluşturduğunu söyledi.

İlk 5 haftada zor bir fikstürde maça çıktıklarını kaydeden Kafkas, "Bu hafta da zorlu bir Konyaspor maçı var, Konyaspor çok iyi bir takım. Ligde güçlü bir oyun anlayışı yaratmaya çalışıyorum. Sivas maçında dalgalanmalar oldu. Eksiklerimizin üzerine gidip, daha çok çalışıp hatalarımızı kapatacağız. Maçta çıkışlarda çok top kaybettik ve geçiş yedik. Geçiş savunma konusunda yediğimiz golde biraz sıkıntı var. Duran toplarda biraz sıkıntımız var. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Takım istekli, öz güvenini artırdı. İyi bir durumdayız ama futbol bu. Kazanmak için daha fazla çalışacağız, oyun anlayışımızı sahaya daha fazla yansıtacağız. Hazırız. Sonradan katılan arkadaşlarımız var. Fiziksel anlamda Gary Rodrigues'in eksikliği vardı. Burada Ali Sowe'u kaybettik o biraz bizim için sıkıntılı. Ali Sowe milli takım arasında dönecek gibi duruyor. Kırığın iyileşmesi 1-1,5 ayı buluyor. Tolga'nın ufak bir sakatlığı var onun dışında başka bir şey yok" diye konuştu.

RENALDO CEPHAS: HER TÜRLÜ MÜCADELEYE HAZIRIM

Başkent ekibinin 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas da kendini takımda çok rahat hissettiğini ve iyi bir taraftar grubu olduğunu söyledi.

Şehire ve takıma kenetlendiğini söyleyen Cephas, "Hedefim her zaman takımımı galibiyetlere ulaştırmak ve takımımı en iyi seviyelere çıkarmak. Bireysel hedefim ise Avrupa'nın üst düzey ekiplerinde oynamak. Ankaragücü sayesinde seviyemi yükselttiğim için milli takımıma çağrıldım. İlerleyen süreçte hem milli takım hem de kulüp performansımı arttırmak istiyorum. Her türlü mücadeleye hazırım. Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Ligde de çok iyi bir form yakalayacağımıza inanıyorum. Benim amacım mental ve fiziksel olarak fit olmak" ifadelerini kullandı.

Cephas, Konyaspor maçından galip ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.