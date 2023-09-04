Ankaragücü Taraftar Grubu Gecekondu, Polisin Tutumunu Eleştirdi

Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu, dünkü Fenerbahçe maçının ardından çevik kuvvet polislerinin Ankaragücü taraftarına yönelik tutumuyla ilgili eleştiri açıklaması yaptı.

Ankaragücü taraftar grubu "Gecekondu", dünkü Fenerbahçe maçının ardından çevik kuvvet polislerinin Ankaragücü taraftarına yönelik tutumuyla ilgili "Şehrimizin kolluk kuvvetlerinin konu Ankaragücü camiası olunca neden yapıcı tavır değil de orantısız güç kullanmayı tercih etmesi merak konusudur. Tek derdi sevdası olan taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankaragücü, Süper Lig karşılaşmasında dün Fenerbahçe'yi ağırladı. Başkent takımının 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Ankaragücü taraftarına yönelik polisin tutumu tepki çekti. Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Dün akşam oynanan fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayları, taraftarımıza yapılan müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Şehrimizin kolluk kuvvetlerinin konu Ankaragücü camiası olunca neden yapıcı tavır değilde orantısız güç kullanmayı tercih etmesi merak konusudur. Tek derdi sevdası olan taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."