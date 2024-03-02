Ankaragücü İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
45. dakikada İstanbulspor'da savunma arkasına atılan topta Mamadou, topu ceza sahası içine girdi. Uygun pozisyonda topu sol ayağının içiyle kaleye gönderen Mamadou'nun vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kontrol etti.
53. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Bassogog, topu sol ayağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
62. dakikada Ankaragücü'nde Filps'in sol kanattan ortasında Sowe kale önünü hareketlendi. Sowe'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
72. dakikada Jackson'ın sağ kanatta ortasında arka direkte olan topu alan Ali Yaşar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Özcan Sultanboğlu
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mujakic, Mert Çetin (Atakan Çankaya, dk. 46), Kazımcan Karakataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Bassogog (Rodrigues, dk. 69), Pedrinho (Bahadır Han Güngördü dk. 43), Cahtzigiovanis (Flips, dk46), Sowe (Macheda, dk. 87)
Yedekler: Alper Uludağ, Bajic, Saponara, Arda Ünyay, Morutan
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa (Duhaney, dk. 76), Loshaj, Vorobjovas, Jackson (Özcan Şahan, dk. 86), Ali Yaşar (Coly, dk. 86), Emir Kaan Gültekin (Emrehan Gedikli, dk. 43), Mamadou (Vefa Temel, dk. 87)
Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, İzzet Topatar
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Bassogog (dk. 53) (Ankaragücü), Loshaj (dk. 45+8) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Ertaç Özbir (dk. 38) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Pedrinho, Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (İstanbulspor) - ANKARA