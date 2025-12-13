Haberler

Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası Marmaris'te başladı

Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası Marmaris'te başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası'na Türkiye ve çeşitli ülkelerden 42 yatla yaklaşık 450 yelkenci katıldı. Yarışlar, Marmaris Körfezi'nde farklı sınıflarda gerçekleştirildi.

Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25. yılı kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası başladı.

Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 42 yat ile yaklaşık 450 yelkenci katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarış öncesinde antrenman turları yaptı.

Rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı. ORC-0, ORC-A, ORC-B, ORC-C ve GEZİ sınıfında yatlar, ilk gün koy içinde iki yarış gerçekleştirdi.

Yatlar balonlarını açarak Marmaris Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, gazetecilere, denize kıyısı olmayan bir şehirde kurulmuş olmalarına rağmen 600'e aşkın üye ve 350 lisanslı yelkenciyle önemli başarılar elde eden köklü bir spor kulübü olduklarını söyledi.

Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası'nın, yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını aynı zamanda başkentten doğan bir denizcilik vizyonunun simgesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye Yelken Federasyonuna destekleri için teşekkür eden Küçükgül, "İki gün boyunca Marmaris'te hem genç hem yetişkin sporcularımızla Ankara'yı güçlü şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Organizasyon, yarın Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü bahçesinde hazırlanan platformda kupa töreniyle sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde iki yarış sonucunda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-0:

1. Vakkorama (Erhan Karaca)

2. Farrfara (Erhan Uzun)

3. Boreas (Erkan Bilsev)

ORC-A:

1. Mad X (İzzet Göçmenoğlu)

2. Axioma (Gleb Semerenko)

3. Strekoza (Mikhail Mischenko)

ORC-B:

1. Cheese IV (Güney Kaptan)

2. Toxic (Akif Sezer)

3. İzmir Yelken (Ziya Kalaycıoğlu)

ORC-C:

1. İskorpit (Bülent Çelik)

2. Blue X (Berkcan Arat)

3. Jazzgır (Kubilay Tunç)

GEZİ:

1. My First (Cüneyt Malkoç)

2. Soprano (Burhanettin Aydoğan)

3. Blue Dreams (Hasan Basri Aslan)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title