Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu
Güncelleme:
Ankara Yelken Kulübü'nün 25. yılı dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Astor Şarj 25. Yıl Kupası, 42 yat ve 450 yelkencinin katılımıyla sona erdi. Organizasyonda yapılan yarışlarda dereceye giren yatlar ve dümencileri belirlendi.

Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25. yılı kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası, sona erdi.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 42 yat ile yaklaşık 450 yelkencinin katıldığı organizasyonun ikinci günü tek yarışla tamamlandı.

ORC-0, ORC-A, ORC-B, ORC-C ve GEZİ sınıfında yatlar, Marmaris Körfezi'nde zamana karşı yarıştı.

Yarışların ardından Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü bahçesinde kupa töreni düzenlendi.

Organizasyonda üçüncü yarışın ardından genel puanlamada dereceye giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-0:

1. Vakkorama (Erhan Karaca)

2. Farrfara (Erhan Uzun)

3. Boreas (Erkan Bilsev)

ORC-A:

1. Mad X (İzzet Göçmenoğlu)

2. Axioma (Gleb Semerenko)

3. Strekoza (Mikhail Mischenko)

ORC-B:

1. Cheese IV (Güney Kaptan)

2. Toxic (Akif Sezer)

3. Avolare (Emre Üstün)

ORC-C:

1. Blue X (Berkcan Arat)

2. İskorpit (Bülent Çelik)

3. Jazzgır (Kubilay Tunç)

GEZİ:

1. My First (Canberk Eken)

2. Soprano (Burhanettin Aydoğan)

3. Blue Dreams (Hasan Basri Aslan)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500

