Ankara ve İstanbul kulüpleri ortak yelken organizasyonları düzenleyecek

Ankara Yelken Kulübü (AYK) ile İstanbul Yelken Kulübü (İYK) 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası ve 3. Ayak Optimist Yarışlarını (Yıldızlar Kupası), İstanbul'da mart ve nisan aylarında düzenleyecek.

Ankara Yelken Kulübünün açıklamasına göre Türkiye Yelken Federasyonunun 2025-2026 faaliyet programında yer alan organizasyonlar, iki kulübün katkısıyla yapılacak.

İstanbul'da 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası 14-23 Mart'ta, 3. Ayak Optimist Yarışları (Yıldızlar Kupası) 11-17 Nisan'da organize edilecek ve 500 yelkenci mücadele edecek.

Organizasyonların toplantısı, İstanbul'da Yelken İstanbul İl Temsilcisi Buğra Varol, İYK Genel Sekreteri Deniz Akyıldız, İYK Sportif Direktörü Levend Gürkan, AYK Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar'ın katılımıyla yapıldı.

AYK Başkanı Sermurat Küçükgül, yarışlarla ilgili Ankara ve İstanbul'un iki büyük kulübünün böyle bir organizasyonda bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek "Optimist sınıfı, bir sporcunun yalnızca tekne kullanmayı değil; sorumluluk almayı, karar vermeyi ve denge kurmayı öğrendiği ilk adımdır. Bu yarışlar, çocuklarımızın denizle kurduğu ilişkinin ciddiyet kazandığı çok kıymetli eşiklerdir. Aynı zamanda, Türkiye Şampiyonası olması nedeniyle sporcularımızın milli takım kadrosuna girme sürecinde de kritik bir rol oynar. Ayrıca İstanbul'da bizi ağırlayan İYK Başkanı Sayın Billur Arıkan'a da çok teşekkür ederiz. Birlikte çok önemli organizasyonlara imza atacağız." ifadelerini kullandı.