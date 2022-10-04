Ankara spor haberleri | Ahmet Çalık'ın adı Ankara'da yaşatılıyor

Ahmet Çalık Spor Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın ismi Ankara'da Altındağ Belediyesi tarafından, Beşikkaya Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor merkezine verildi.

Futbola Gençlerbirliği altyapısından başlayan Ahmet Yılmaz Çalık, başkentin köklü kulübünün kaptanlığını da yaptı. Ardından Galatasaray'a transfer olan ve son olarak da Konyaspor formasını başarıyla terleten Çalık, başkent Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti. Örnek kişiliği ile de öne çıkan milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adı Altındağ Belediyesi tarafından, Beşikkaya Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor merkezine verildi.

"Geleceğin şampiyonları buralardan çıkacak inşallah"

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ahmet Yılmaz Çalık kardeşimiz örnek bir sporcuydu... Onun genç yaşta vefatı hepimizi derinden yaraladı. Hem saha içinde hem de saha dışında sevilen biriydi. İsmini büyüdüğü şehir olan Ankara'da yaşatarak asla unutulmamasını sağlamak istedik. Beşikkaya Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız spor merkezimize 'Ahmet Çalık Spor Merkezi' ismini veriyoruz. Geleceğin şampiyonları buralardan çıkacak inşallah Yeni şampiyonların adresi Altındağ olacak" dedi. Başkan Balcı "Ahmet kardeşimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Altındağ Belediyesi olarak, Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA