Ankara'nın Mamak Belediyesi Futbol Takımı Kamu Futbol Turnuvasında Bir Üst Tura Çıktı

Mamak Belediyesi Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kamu Futbol Turnuvası'nda ASKİ Genel Müdürlüğü'nü 3-0 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı. Başkan Murat Köse, takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ankara'nın Mamak Belediyesi Futbol Takımı, Kamu Futbol Turnuvasında bir üst tura çıkmayı başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen, kıyasıya rekabetin yaşandığı Kamu Futbol Turnuvası'nda mücadele eden Mamak Belediyesi Futbol Takımı, taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Sergilediği performansla adını bir üst tura yazdırmayı başaran Ankara ekibi, şampiyonluk için oynuyor.

Turnuvanın ilk turunda rakiplerini yenmeyi başaran Mamak ekibi son olarak ASKİ Genel Müdürlüğü ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 yenmeyi başararak, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Murat Köse: "Takımımızı Tebrik Ediyoruz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kamu kurumları arası düzenlediği bu güzel turnuvada takımımızın başarıyı yakalaması bizi fazlasıyla mutlu etti. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ANKARA