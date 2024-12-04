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Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 4-2 mağlup ederek tur atladı. Mame Diouf'un hat-trick yaptığı maçta, Oğuzcan Çalışkan da bir golle katkıda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Hakemler: Davut Çelik, Cem Özbay, Mahmut Gülle

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış (Mehmet Erdoğan dk. 63), Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Recep Taşbakır (Mert Kula dk. 63), Yılmaz Basravi, Orhan Nahırcı, Traore, Abazaj, Halil Can Ayan (Eren Sami Poyraz dk. 88), Togui (Alper Duman dk. 88), Mame Diouf (Hamza Kılıç dk. 78)

Yedekler: Berke Vural

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beyoğlu Yeni Çarşı: Cengizhan Şarli, Yiğit İfet Has (Bartu Kıratş dk. 59), Eren Demirtaş (Taha Aydınlı dk. 46), Miraç Altınçayır, Emircan Alturan, Murat Arda Ayhan, Mustafa Kaçan, Kaan Deniz Yılmaz (Kadir Kaan Kayacı dk. 83), Arda Uzun (Muhammed Sipahiler dk. 76), Bora Aydınlık (Alperen Yılmaz dk. 82), Kubilay Akyüz

Yedekler: Mehmet Emre Yar, Eren Büyükbaş

Teknik Sorumlu: Efen İnanç

Goller: Mame Diouf (dk. 4, 25 ve 68), Oğuzcan Çalışkan (dk. 36) (Ankara Keçiörengücü), Bora Aydınlık (dk. 9), Mustafa Kaçan (dk. 47) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Sarı kartlar: Orhan Nahırcı, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü), Kaan Deniz Yılmaz, Mustafa Kaçan, Kubilay Akyüz (Beyoğlu Yeni Çarşı) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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