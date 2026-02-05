Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 1 Gaziantep FK: 5
Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gaziantep FK'ya 5-1 yenilerek kötü bir sonuç aldı. Maçta Gaziantep FK'nın gollerini Christopher Lungoyi, Nazım Sangare, Denis Draguş ve Muhammet Akmelek kaydetti.
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın
Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç (Hüseyin Bulut dk. 46), Mexer, Süleyman Luş, Enes Yılmaz, Erkam Develi (Baran Kaçan dk. 86), Halil Can Ayan (Bulut Özdaş dk. 79), Ousmane Diaby, Alper Duman (Eren Sami Poyraz dk. 69), Ali Akman (Mehmet Efe Çakmak dk. 69)
Yedekler: Emirhan Küçüksolak, Muhammed Yahya Birer, Muhammed Taha Tahiroğlu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez (Ali Osman Kalın dk. 80), Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare (Yusuf Kabadayı dk. 46), Melih Kabasakal (Alexandru Maxim dk. 75), Victor Gidado, Kacper Kozlowski (Muhammet Akmelek dk. 68), Ogün Özçiçek (Karamba Gassama dk. 46), Christopher Lungoyi, Denis Draguş
Yedekler: Cemilhan Aslan, Drissa Camara, Mohamed Bayo, Kevin Rodrigues, Mervan Müjdeci
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Christopher Lungoyi (dk. 3), Nazım Sangare (dk. 29), Denis Draguş (dk. 41 pen., dk. 65), Muhammet Akmelek (dk. 83 pen.) (Gaziantep FK) Ali Akman (dk. 6 pen.) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Süleyman Luş (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA