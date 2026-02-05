Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 1 Gaziantep FK: 5

Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 1 Gaziantep FK: 5
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gaziantep FK'ya 5-1 yenilerek kötü bir sonuç aldı. Maçta Gaziantep FK'nın gollerini Christopher Lungoyi, Nazım Sangare, Denis Draguş ve Muhammet Akmelek kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gaziantep FK'ya 5-1 mağlup oldu.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın

Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç (Hüseyin Bulut dk. 46), Mexer, Süleyman Luş, Enes Yılmaz, Erkam Develi (Baran Kaçan dk. 86), Halil Can Ayan (Bulut Özdaş dk. 79), Ousmane Diaby, Alper Duman (Eren Sami Poyraz dk. 69), Ali Akman (Mehmet Efe Çakmak dk. 69)

Yedekler: Emirhan Küçüksolak, Muhammed Yahya Birer, Muhammed Taha Tahiroğlu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez (Ali Osman Kalın dk. 80), Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare (Yusuf Kabadayı dk. 46), Melih Kabasakal (Alexandru Maxim dk. 75), Victor Gidado, Kacper Kozlowski (Muhammet Akmelek dk. 68), Ogün Özçiçek (Karamba Gassama dk. 46), Christopher Lungoyi, Denis Draguş

Yedekler: Cemilhan Aslan, Drissa Camara, Mohamed Bayo, Kevin Rodrigues, Mervan Müjdeci

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Christopher Lungoyi (dk. 3), Nazım Sangare (dk. 29), Denis Draguş (dk. 41 pen., dk. 65), Muhammet Akmelek (dk. 83 pen.) (Gaziantep FK) Ali Akman (dk. 6 pen.) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Süleyman Luş (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı