İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler

Ankara Keçiörengücü, Boluspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Ankara Keçiörengücü, Boluspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Erkan Sözeri, alınan her puanın kıymetli olduğunu vurguladı ve takımlarının önemli bir deplasmandan bir puanla ayrılmasını değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda konuk olduğu Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, buradan bir puanla ayrılmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Alınan her puanın kıymeti var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda konuk olduğu Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Boluspor'un sol açık oyuncusu Mukairu'yu iyi markaja alarak etkisiz hale getirdiklerini ifade eden Erkan Sözeri, "Rakibimiz Boluspor koşan, mücadele eden bir takım. Onu biliyorduk. Özellikle sol taraftaki Mukairu çok etkili bir oyuncu. Ona önlem aldık. Bugün de hakikaten çok etkili olmadı. Boluspor'un kanadı, kolu kırıldı diye düşünüyorum. Tabii diğer oyunculara haksızlık etmek istemiyorum. Onlar da mücadele ediyorlar ama çok yetenekli bir oyuncuyu boş bıraktığınız zaman başınıza işler açabilir. O yüzden iyi marke ettik onu. Oyun içinde iyi durduk, taktik disipline sadık kaldık. Özellikle ilk yarıda çok net pozisyonlarımız var. 2-3'ü bulabilecek net pozisyonlarımız var. Böyle maçlarda bunları değerlendirmek lazım. Değerlendiremeyince gene çok keyifli olmayabiliyor belki" diye konuştu.

"Boluspor gibi önemli bir deplasmandan bir puan almak da önemli"

Aldıkları puanın önemli olduğunu dile getiren Erkan Sözeri, "İkinci yarıda Papis'in atılması, 10 kişi kalmamız, biraz daha geriye çekilmemize neden oldu ister istemez. Çünkü önde baskı yaparsak sıkıntı yaşayabilirdik. Tabii Boluspor burada çok arayışa girdi ama çok pozisyona giremedi, çok katılamıyorum. Sadece bir tane kaleye şut geldi, o da böyle oldu. Yani bunun dışında söyleyebileceğim, bir puan bizim için kötü değildi. Maçı kaybetmedik ama şu anda bir puana çok da sevinebiliyor muyuz? Soyunma odasında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyorlar, bu da güzel bir şey. Sonuçta Boluspor gibi önemli bir deplasmandan bir puan almak da önemli diyelim. ve önümüzde çarşamba günü Adanaspor maçı var, o da önemli yine. Her maç önemli çünkü bu sene ligi görüyorsunuz. Yani kim play-off oynayacak, kim düşme sıkıntısı yaşayacak belli değil. Bunu çok net görebiliyoruz. O yüzden alınan her puanın kıymeti var, önemli. Dolayısıyla biz en azından yenilmeden gittik diyelim. Bardağın dolu tarafından bakarak buradan bir puanla ayrılmanın, çok da sevinmesek de, sevincini yaşayalım diyelim. Boluspor'a da başarılar diliyorum. Onlar da çok mücadele ettiler, biz biliyorduk, koşan bir takım" ifadelerini kullandı.

"Çok harika bir maç yönetti"

Maçın hakemi Mehmet Ali Özer'i tebrik eden Teknik Direktör Sözeri, "Mehmet Ali Özer, iyi hakemdi. Maçlardan sonra hakemler hakkında, özellikle bu genç hakemler hakkında, yorum yapmayı seviyorum. Şu anlamda seviyorum; eğer iyi maç yönettiyse hakkını vermemiz lazım. Kırmızı kart yediysek de gerçekten öyle olması gerekir. İyi maç yönettiyse de onu söylemeliyiz. Hakem Mehmet Ali hoca da bugün çok harika bir maç yönetti. Tabii ki eksikleri, hataları olabilir ama çok güzel bir maç yönetti. Onu da tebrik ediyorum, TFF'yi özellikle de" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
img

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
img

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Kanarya ilk yarıda işi bitirdi
Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı

Attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.