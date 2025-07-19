Ankara Keçiörengücü, Abdullah Çelik ile Anlaştı

Ankara Keçiörengücü, Abdullah Çelik ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Abdullah Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Abdullah, geçen sezon Arnavutköy Belediyesi'nde oynadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Abdullah Çelik'i kadrosuna kattı.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Ankara Keçiörengücü, savunmaya takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoper Abdullah Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Abdullah'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Abdullah Çelik, geçen sezon Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübünde forma giydi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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