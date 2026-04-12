İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi: Kırşehir İESK: 0 Ankara İESK: 2

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi C Grubu müsabakasında Ankara İESK, Kırşehir İESK'yi 2-0 mağlup etti.

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi C Grubu'nda mücadele eden Ankara İESK ile Kırşehir İESK, Kırıkkale'de karşı karşıya geldi. Yahşihan İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada bordo-beyaz formayla sahaya çıkan Ankara İESK ile yeşil-beyazlı Kırşehir İESK, ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Ankara İESK, 88. dakikada Hüseyin Görücü'nün golüyle öne geçti. Baskısını uzatma dakikalarında da sürdüren Ankara temsilcisi, 90+4. dakikada Berat Aydın'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma, Ankara İESK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kırşehir İESK'den Murat İlbey, Yaşar Can Koçak, Ankara İESK'de ise Mehmet Sarı karşılaşmada sarı kart gördü.

Maçın ardından açıklama yapan Ankara İESK takım kaptanı Melih Enes Kantar, karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirterek, "Son dakikalarda 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen haftalarda şampiyonluğa kadar gideceğiz" dedi.

Kırşehir İESK Teknik Direktörü Halit Kılıç ise iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyerek, "Bugün iyi bir takım oyunu oynadık. İyi mücadele ettik ama spor hata oyunu. Bazı bireysel hatalar olabiliyor. O bireysel hatalardan dolayı gol yedik. Ama bunları düzelteceğiz, çalışacağız. Takımımız zaten müsabakalarda özverili bir şekilde mücadele ediyor. Bizim de ilk ve ikinci yarıda önemli pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Biraz daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

Kırşehir İESK takım kaptanı Deniz Karakaya da rakibi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Bugün yenildik. Rakip takımı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Savunma konusunda iyiydik ama ilerleyen haftalarda hücum konusundaki yetersizliğimizi de telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, karşılaşmayı tribünden takip etti. Güneş, maç öncesinde her iki takım sporcularına başarılar diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı