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Ankara FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi. Başkent ekibi, Armisa Kuç'un iki golü, Miray Cin ve Kaltrina Biqkaj'ın golleriyle 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Osmanlı Stadı'ndaki maçın ilk yarısını başkent ekibi, 40. dakikada Armisa Kuç'un kaydettiği golle 1-0 önde geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 50. dakikada yine Armisa Kuç, 67. dakikada Miray Cin ve 85. dakikada Kaltrina Biqkaj'ın golleriyle sahadah 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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