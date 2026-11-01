Ankara FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi

Ankara FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi. Başkent ekibi, Armisa Kuç'un iki golü, Miray Cin ve Kaltrina Biqkaj'ın golleriyle 4-0'lık galibiyete ulaştı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.
Osmanlı Stadı'ndaki maçın ilk yarısını başkent ekibi, 40. dakikada Armisa Kuç'un kaydettiği golle 1-0 önde geçti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 50. dakikada yine Armisa Kuç, 67. dakikada Miray Cin ve 85. dakikada Kaltrina Biqkaj'ın golleriyle sahadah 4-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA