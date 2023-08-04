Ankara'da Vadi İzcilik Spor Kulübü'nden 40 sporcu kamp kurdu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Vadi İzcilik Spor Kulübü'ne bağlı 40 sporcu, Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesisleri'nde kamp kurdu. Gençlerin ve doğaseverlerin buluştuğu kampta çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, doğa turizmine katkı sağlamak amacıyla tüm doğaseverleri Çubuk'a davet etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Vadi İzcilik Spor Kulübünden 40 sporcu Karagöl bölgesindeki Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesisleri'nde kamp kurdu.

Gençlerin ve doğaseverlerin buluştuğu kampa Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesisleri ev sahipliği yapıyor.

Çubuk Belediyesinin destekleriyle doğada kamp kuran izciler, göndere bayrak çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladıkları kampta izciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Oymakbaşı İlker Yılmaz, AA muhabirine, kampın 6 gün süreceğini belirterek, "Gençlerimize, küçük yaştaki izci kardeşlerimize izcilik faaliyetlerini öğretmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte kamplarımızda temel değerler eğitimi, oryantasyon eğitimi, ahlaki değerler eğitimi daha sonra çeşitli kültürel faaliyetler, halk oyunu gibi eğlenceli aktiviteler düzenliyoruz." dedi.

Yılmaz, kendilerine destek olduğu için Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Öte yandan, Baki Demirbaş da yazılı açıklamasında, Çubuk'un eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu, bu güzellikleri doğa turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, tüm doğaseverleri Çubuk'a davet etti.