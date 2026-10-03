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Ankara'da Türkiye Espor Federasyonu mali genel kurulunda raporlar ibra edildi

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Ankara'da Türkiye Espor Federasyonu mali genel kurulunda raporlar ibra edildi
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Türkiye Espor Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporları ibra edildi, 2027 ve 2028 faaliyet ve bütçe tasarıları karara bağlandı.

Türkiye Espor Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporları ibra edildi. Ayrıca 2027 ve 2028 faaliyet ve bütçe tasarıları görüşülerek karara bağlandı.

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, genel kurul sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 2 yılda gururlandıran uluslararası başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

Özdemir, "2024 Dünya Şampiyonası'nda PUBG Mobile Milli Takımımız Dünya Şampiyonu oldu. Genel klasmanda ise 2'nci olarak tamamladı. 2025'te yine MLBB Milli Takımımız dünya 3'üncüsü oldu. Başarılar tabii bizi gururlandırıyor. Çünkü farklı farklı espor branşlarında gerçekten de dünyada söz sahibiyiz ve sonuç alıyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

ESports Milletler Kupası'nda Global ESports Games'te, IESF Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonalarında boy gösterdiklerini aktaran Özdemir, "Aralık ayı ilk haftası inşallah Los Angeles'ta milli takımlarımızla Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Hemen akabinde 15-20 Aralık'ta Endonezya'daki şampiyonada yarışacağız. Bayrağımızı dalgalandırmak buralardan derece almak bizleri hem gururlandırıyor hem de gençlerimizi teşvik ediyor. Biz de açıkçası bunu sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin esporda öncü ülke olduğunu dile getiren Özdemir, "Toplamda lisanslı sporcumuz 130 bini aştı, aktif yarışan sayımız da 5 bine yakın. Türkiye'nin en çok lisanslı sporcusunu barındıran federasyonlarından biri haline geliyoruz. Gençlerin ciddi ilgisini görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 2018'de öncü ve vizyoner bir adımla Türkiye ESpor Federasyonu'nu hayata geçirdi. Dünyada parmakla gösterilen öncü federasyonlardan biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sporda otomobilin, motosikletin bir araç olduğu gibi bilgisayarın da bir araç olduğunu anlatan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Espor aslında sporun ihtiyaç duyduğu birçok veriyi içerisinde fazlasıyla barındıran bir alan. Esporda takım oyunu var, strateji var, takımdaşlık, paydaşlık var, hırs var, azim var, birçok alanında fiziksel aktivite de var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın dünyada işte Schalke 04'ün, Manchester United'ın ve benzeri takımların espor branşlarını açtığını görüyoruz, gelecekte esporu çok daha fazla duyacağız. Gençlerimiz artık taraftarlık olgusuyla bile es-porla tanışıyor. Ülke olarak işin geleceğinde de var olalım istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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