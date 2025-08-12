Ankara'da Modern Cimnastik Salonu ve Federasyon Binası Yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Ankara'da yapılan yeni cimnastik salonu ve federasyon binasını da barındıran tesis yeni yılda faaliyete geçecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesi'nde inşasına geçen yıl ekim ayında başlayan modern cimnastik salonu ve federasyonunun yeni binasını da barındıran tesis, 2026'nın ocak ayında tamamlanarak teslim edilecek.

Cimnastikte tüm branşların antrenman yapabileceği tesis, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonaları için kamp merkezi haline gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yapımında sona yaklaşılan inşaatın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Başkent Ankara'nın yeni ve modern bir cimnastik salonuna kavuşacağını belirten Çelen, "Böyle modern bir salona ihtiyacımız vardı. Bu yeni salonda başarılı, madalya kazanan cimnastikçiler yetiştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, her zaman Türk cimnastiğinin yanında oldu, Türk cimnastiğini geliştirmek için attığımız her adıma destek verdi. Cimnastik ailemiz adına böyle bir kompleksin yapılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.