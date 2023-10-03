Ankara'da görevli astsubay Dünya Atış Şampiyonasında 3. oldu

Ankara'da görev yapan Denizlili Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Güçlü, Dünya Atış Şampiyonasında 25 metre yavaş/çabuk branşında 48 sporcuyu geçerek 3.'sü oldu.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Selcen Mahallesi'nde dünyaya gelen ve halen Ankara'da görevli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Güçlü, Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen 54'üncü CISM Dünya Atış Şampiyonası'na Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı sporcusu olarak katıldı. 25 metrede yavaş/çabuk branşında 48 sporcuyla yarışan Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Güçlü, Dünya Atış Şampiyonasını 3. olarak bitirdi. Şampiyonada Aydın Güçlü, Mustafa Seval ve Eser Koç'tan oluşan 25 Metre Ateşli Tabanca Takımı, birincilik elde etti. Hasan Çoban, Emrah Ceylan, Mert Nalbant'tan oluşan 300 Metre Askeri Çabuk Ateşli Tüfek 3 Pozisyon Erkekler Takımı'nın ikinci olduğu şampiyonada, yine aynı kategoride bireysel yarışan Mert Nalbant ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın 4 yılda bir farklı bir ülkede yapıldığını anlatan sporcular, "Takım arkadaşlarımla şampiyonada çok başarılı atışlar yaptık. Dünyanın en başarılı sporcularının katıldığı dünya atış şampiyonasında bu başarıyı elde edip ülkemizin ismini duyurduk. Bu başarıyı çok çalışarak kazandık. Ben ve takım arkadaşlarım sayesinde TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğu kazandı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bayrağımızı göndere çektirdik. Kürsüye çıkıp ödüllerimizi aldık" dedi. - DENİZLİ