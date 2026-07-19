Ankara'da '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü' Kıraç konseriyle kutlandı

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü, Ankara'da düzenlenen organizasyonla kutlandı. Bilkent Otel'de gerçekleştirilen gecede Fenerbahçe taraftarları bir araya gelirken, Kıraç ve DJ Maria sahne aldı.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen organizasyonda Fenerbahçeliler bir araya geldi. Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER), Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ve Fenerbahçeliler Derneği Ankara (AFD) tarafından '19.07'de Ankara'da Birlikte Daha Güçlüyüz!' sloganıyla ortaklaşa düzenlenen gecede; Fenerbahçe için bestelediği marşlarla dikkat çeken Kıraç ve ünlü DJ Maria sahne alırken, katılımcılar şarkılar eşliğinde Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

Programa ilişkin konuşan Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, "Bugün Ankara'da bulunan 4 derneğimizle bir araya gelerek üyelerimiz, misafirlerimiz Ankara'daki kongre üyelerimizi bu organizasyonda buluşturduk. Amacımız Atatürk'ün başkentinde birlikteliği sağlamak, Fenerbahçe'nin gücünü göstermek, Ankara olarak temsil kabiliyetimizi ortaya koymaktı. Bugün Fenerbahçemizin gecesi. 4 derneğimiz Ankara Fenerbahçeliler Derneği, Birleşik Fenerbahçeliler Derneği, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ve başkanı olduğum Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak burada inşallah şampiyonluk ateşini yakıyoruz. Sene sonunda da sezon sonunda da inşallah yine bu 4 dernek Ankara olarak şampiyonluk kutlamasında tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizin ayağına sağlık diyorum. Teşekkürler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı