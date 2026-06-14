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Ankara'da milli maç heyecanı

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Ankara'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçını Keçiören Belediyesi önüne kurulan dev ekranda coşkuyla izledi.

ANKARA'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşı karşıya geldiği maçı meydana kurulan dev ekranda takip etti.

Ankara'da Keçiören Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile olan karşılaşması için belediye önüne dev ekran kurdu. Kanada'nın Vancuouver kentinde oynanan ve TSİ 07.00'de başlayan maçı izlemek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye önünde toplandı. Yüzlerce vatandaş, yanlarında getirdikleri sandalyeler ile ekran karşısına kurularak A Milli Futbol Takımı'nın gruplardaki ilk maçını coşkuyla takip etti. Vatandaşlar, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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