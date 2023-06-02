Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Fenerbahçe karşılaştı. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta uzatma dakikalarında skoru 4-2'ye getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget şampiyon oldu. Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Başkanı Ali Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tribünden takip etti.