Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Fenerbahçe karşılaştı. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta uzatma dakikalarında skoru 4-2'ye getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget şampiyon oldu. Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Başkanı Ali Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tribünden takip etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarında skoru 4-2'ye getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget şampiyon oldu.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Başkanı Ali Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tribünden takip etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Cansu Tiryaki xx, Betül Nur Yılmaz Değermenci xx, Sedef Aktan xx
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: Selda Akgöz xx, Ümran Özev xx, Ahmadova x (Apanashchenko dk. 43 xx), Shmatko xx, Derkach xx, Ovdiychuk xx, Tuğba Karataş x, Başak İçinözbebek xx (Fatoş Yıldırım dk. 99 ?, Shevchuk x (Sabanagic dk. 67 xx), Benan Altıntaş x (Rabia Nur Küçük dk. 43 xx), Armisa Kuç xxx
Teknik Direktör: Fahri Bayraktar
Fenerbahçe: Göknur Güleryüz xx, Busem Şeker x, Yaşam Göksu xx, Kpaho xx, Ecem Cumert x, Marcano xx, Cansu Gürel xx (Mbeleck dk. 100 ?), Fatma Kara Şahinbaş xx (Meryem Cennet Çal dk. 78 x), Kusi xx (Kyeremeh dk. 88 ?), Coleman xx, Cordner xx (Nazlıcan Parlak dk. 88 ?)
Teknik Direktör: Serhat Deniz
Goller: Marcano (dk. 9 pen.), Coleman (dk. 110) (Fenerbahçe), Apanashchenko (dk. 90+8), Armisa Kuç (dk. 96, 107 ve 114) (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)
Kırmızı kart: Ecem Cumert (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Cordner, Kpaho (Fenerbahçe), Shmatko, Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget) - İZMİR