Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi: Ankara ASKİ zirvede yer aldı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakaları tamamlandı. Takım sıralamasında Ankara ASKİ 165 puanla birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 150 puanla ikinci oldu.

GAZİANTEP'te düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı; takım sıralamasında Ankara ASKİ zirvede yer aldı

Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın 3'üncü gününde, final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonunda kupalar sahiplerini buldu. Takım sıralamasında Ankara ASKİ 165 puanla 1'inci olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 150 puanla 2'inci, Ankara İlbank ise 115 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bugün tamamlanan sıkletlerde dereceye giren sporcular şöyle:

61 KG

1. Emrah Ormanoğlu (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

2. Recep Topal (Ankara İlbank)

3. Nebi Uzun (Ankara Keçiören)

4. Emircan Çolak (Ankara İlbank)

70 KG

1. Abdullah Toprak (Ankara ASKİ)

2. Haydar Yavuz (Ankara İlbank)

3. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

4. Remzi Temur (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

79 KG

1. Okan Tahtacı (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

2. Ramazan Sarı (Ankara ASKİ)

3. Muhammet Akdeniz (Ankara Keçiören)

4. Bünyamin Coşgun (İstanbul Sancaktepe)

92 KG

1. Fatih Altunbaş (Ankara ASKİ)

2. Fatih Erdin (Ankara İlbank)

3. Alperen Tokgöz (Kocaeli Gebze)

4. Harun Kılıç (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
title