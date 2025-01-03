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Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu

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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca'nın Al-Nassr'daki geleceği 2 gün içinde belli olacak. Suudi Arabistan ekibi, 5 Ocak Pazar günü yapacağı toplantıda değerlendirecek ve oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

Fenerbahçe'nin ara transferdeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca'nın transferinde belirsizlik sona eriyor. Brezilyalı yıldızın kulübü Al-Nassr, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını vermeye hazırlanıyor.

KRİTİK GÜN 5 OCAK

Ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Al-Nassr kanadından gelecek haberi bekliyor. Fenerbahçe, Talisca transferinde büyük yol kat ederken Suudi basınından dikkat çeken bir haber geçildi. Habere göre Al-Nassr yönetimi, Talisca için gelen tüm teklifleri 5 Ocak Pazar günü yapacağı toplantıda değerlendirecek ve oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR

Yine haberde Al-Nassr'ın yeni transferlere yer açmak ve Talisca'nın maaşının yarısından feragat etmek için oyuncuyu yarım sezonluğuna kiralamaya sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan Suudi Arabistan ekibinin Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmaya ihtimaline karşın yeni bir forvet için transfer çalışmalarının başladığı belirtildi.

TALISCA'NIN SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 19 maça çıktı ve 1393 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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