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Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu

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Fenerbahçe, kulübü Al Nassr ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldiği Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı. Talisca, Suudi Arabistan ekibiyle el sıkışılması halinde sarı-lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Devre arası transfer sezonu açılır açılmaz imzayı atacak olan tecrübeli futbolcu, yarım sezonda 6 milyon euro, diğer yıllar içinse senelik 10 milyon euro kazanacak.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna katmak için bir süredir mesai harcadığı Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldızın kulübü ile pazarlıklarda son aşamaya gelinirken, Talisca'nın sarı-lacivertlilerden alacağı maaş da belli oldu.

PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen ve yeniden Türkiye'de forma giymek için can atan Brezilyalı 10 numara ile el sıkışıldı. Şu ana kadar konuşulanın aksine oyuncuyu kiralık olarak değil bonservisiyle alacak olan sarı-lacivertliler, Al-Nassr ile pazarlıklarda son noktaya geldi. Yönetim, 8 milyon euro talep eden Suudi Arabistan ekibi ile rakamı biraz daha aşağı çekmesi için son görüşmeleri yapıyor.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

Öte yandan Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'deki sözleşme detayları da belli oldu. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu da 3 yıllık kontrata ikna etti. Yıldız oyuncu, bu sezonun ikinci yarısı için 6 milyon euro kazanacak. Talisca'nın gelecek sezondan itibaren ise maaşı 10 milyon euro olacak. Mourinho'nun çok istediği tecrübeli futbolcu, ocak ayında transfer dönemi başlar başlamaz sözleşmeyi imzalayacak.

TALİSCA'NIN AL-NASSR RAKAMLARI

2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı. Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalper zerey null:

aldılar da kazanacagi para belli olmuş zuahahahhahah

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