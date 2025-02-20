Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler 4. dakikada En-Nesyri ile golü bulurken müsabaka, tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu.

15 DAKİKALIK ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLADI

Golün ardından Anderlecht tribünlerinde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer soyunma odasına gitti. Daha sonra futbolcular da soyunma odasının yolunu tuttu ve maça ara verildi. Maç, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden yeniden başladı.

IRKÇILIK İDDİASI VAR

TRT'nin haberine göre; Anderlechtli taraftarların Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı davranışlar sonucu bu duruma tepki gösteren bir sarı-lacivertli taraftar ile Belçikalı şahıslar arasında arbede çıktığı öğrenildi. Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, daha sonra deplasman tribününe çıkarıldı.

STADYUMDA UYARI YAPILDI

Öte yandan stadyumda hakem içeri gittikten sonra skorborda yansıtılan mesaj'da 'Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın" ifadeleri kullanıldı.