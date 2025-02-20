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Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

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Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması, tribünlerde Fenerbahçeli taraftarlara yapılan saldırı nedeniyle 7. dakikada durduruldu ve takımlar ile hakemler soyunma odasına gitti. Müsabaka yaklaşık 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Öte yandan Osayi-Samuel'e tribünlerden ırkçılık yapıldığı iddiaları da var.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler 4. dakikada En-Nesyri ile golü bulurken müsabaka, tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu.

15 DAKİKALIK ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLADI

Golün ardından Anderlecht tribünlerinde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer soyunma odasına gitti. Daha sonra futbolcular da soyunma odasının yolunu tuttu ve maça ara verildi. Maç, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden yeniden başladı.

Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

IRKÇILIK İDDİASI VAR

TRT'nin haberine göre; Anderlechtli taraftarların Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı davranışlar sonucu bu duruma tepki gösteren bir sarı-lacivertli taraftar ile Belçikalı şahıslar arasında arbede çıktığı öğrenildi. Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, daha sonra deplasman tribününe çıkarıldı.

Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

STADYUMDA UYARI YAPILDI

Öte yandan stadyumda hakem içeri gittikten sonra skorborda yansıtılan mesaj'da 'Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın" ifadeleri kullanıldı.

Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

osayi gidip kurtarsaydın ya erkek.. 5 kişinin yerde tuttuğu elemanı dövmesini biliyordun

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Olayları çıkartanların yarısı pkk yandaşları ve faslılar degilse bende bişey bilmiyorum anderlecte yerli belçikalı çok az biliyorum oraları belçikalılar pek saldırgan olmaz

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Haber Yorumlarıred food:

Fener yine bir tezgah peşinde, Alinin dümenidir, yine mağdur edebiyatı

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

gittikleri yeri karistiriyorlar

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Haber Yorumlarıömer:

FENERE KARŞI OYUN DEGİLSE BİSEY BİLMİYORUM

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Haber YorumlarıVeysel null:

Bu tesadüf mü acaba? Ne dolaplar dönüyor acaba?

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

DAYAAAAAAAN GOOOOOHPAAAAA FENEVVVVV DAYAAAAAN ZUHAHAHAHAAAAA ANDERLEG BUNLARI DERBi öNCESi FENAAAAAA TiKCEEEEK DEWAMINDA DERBiDE ASLAN ARENAMIZDA 00======ASLAN TOKMAGI==)

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Haber YorumlarıHakan Ucan:

salatasaraylı ezikler hemen iftiraya başlamışlar. Algı , kumpas ,hile sizin camianızın uzmanlık alanı . hadi gidin başka yerde miyavlayın. az Alkmar nasıl koydu size ..huhahaha

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

Bu saatte getirmeyin simdi bizi oraya..zaten gece

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Haber YorumlarıAGulden:

Haha. Nasi bir kuyruk acilari varsa yorum yapanlarin cogu p.c fransizlarin saraylilari!

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