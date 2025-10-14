Ancelotti'ye büyük şok! 2-0 öne geçtikleri maç bakın kaç kaç bitti

Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Brezilya, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen sambacılar, 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ancak ikinci yarıda yapılan savunma hataları tüm planı bozdu.

FABRICIO BRUNO'DAN ÇİFTE HATA

Cruzeiro forması giyen stoper Fabricio Bruno, maçın kırılma anlarında yaptığı hatalarla adeta maçı Japonya'ya hediye etti. Önce dengesini kaybedip Minamino'ya adeta asist yapan Bruno, kısa süre sonra Nakamura'nın şutuna müdahale etmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi. Bu hatalar sonrası Brezilya'nın savunma düzeni tamamen çöktü.

ANCELLOTTİ ŞOKTA, JAPONYA GERİ DÖNDÜ

İlk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda kontrolü kaybeden Brezilya, Japonya'nın hızlı ataklarına karşı koyamadı. Üst üste gelen gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılan Ancelotti'nin öğrencileri, tribünleri ve futbol otoritelerini şaşkına çevirdi.