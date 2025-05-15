Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
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Ancelotti ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Real Madrid, Ancelotti sonrasında takımın başına getireceği teknik direktör için Jose Mourinho'yu arayarak tecrübeli hocadan fikir aldı.

La Liga devi Real Madrid, sezon sonunda İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak. Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçerken, Real Madrid'de yeni hocanın kim olacağı merak konusu.

REAL MADRID'DEN MOURINHO'YA TELEFON

Real Madrid'de hoca adayları arasında en güçlü aday İspanyol teknik adam Xabi Alonso olsa dahi Madrid yönetimi yine de başka tercihlere de göz gezdiriyor. Bu doğrultuda İspanyol devinden sürpriz bir hamle geldi. Eflatun-beyazlı yönetim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya telefon açtı.

KİMİ TERCİH EDELİM DİYE SORDULAR

El Confidencial'da yer alan habere göre; Madrid yönetiminin Mourinho'ya yeni hoca hakkında fikir danıştığı ve kimi alalım diye sorduğu iddia edildi. Mourinho ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ifade edilirken, İspanyol devinin tüm seçenekleri hocaya sunduğu ve deneyimli teknik adamdan bu isimler hakkında geri dönüş alındığı dile getirildi.

YENİ HOCA AÇIKLANACAK

Haberde, Ancelotti'nin 26 Mayıs tarihinde Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek olması nedeniyle Real Madrid yönetiminin yeni hocasını en geç 10 gün içinde resmen açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat işlek:

YAlannn haberrr.kim tiker Mourinho yu.

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